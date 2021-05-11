Acun Ilıcalı 'sona ermeyecek özlemim' dedi paylaştı acı gerçek bir şoku da ortaya çıkardı! Melisa 'Küçük Şeyma Subaşı' değil meğer...

Şimdilerde yaptığı TV programları ile adından söz ettiren Acun Ilıcalı öyle bir paylaşım yaptı ki hem yürekleri dağladı hem de herkesi şoke eden bir detay da ortaya çıktı... Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Anneler Günü vesilesiyle bir paylaşım yaptı. Paylaşımına "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün daha da artıyor.. " notunu düştü. Bu paylaşım duygulandırırken herkesi şaşırtan bir detay da ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın annesini görenler "Melisa babaannesinin kopyasıymış" demeden edemedi.

11.05.2021 10:10 - Son Güncelleme: 11.05.2021 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





