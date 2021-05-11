Acun Ilıcalı 'sona ermeyecek özlemim' dedi paylaştı acı gerçek bir şoku da ortaya çıkardı! Melisa 'Küçük Şeyma Subaşı' değil meğer...
Şimdilerde yaptığı TV programları ile adından söz ettiren Acun Ilıcalı öyle bir paylaşım yaptı ki hem yürekleri dağladı hem de herkesi şoke eden bir detay da ortaya çıktı... Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Anneler Günü vesilesiyle bir paylaşım yaptı. Paylaşımına "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün daha da artıyor.. " notunu düştü. Bu paylaşım duygulandırırken herkesi şaşırtan bir detay da ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın annesini görenler "Melisa babaannesinin kopyasıymış" demeden edemedi.
11.05.2021 10:10
- Son Güncelleme: 11.05.2021 10:10
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı "Küçük Şeyma" olarak bilinse de meğer babaannesinin kopyasıymış...
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü.
4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı "Küçük Şeyma" olarak bilinse de meğer babaannesinin kopyasıymış...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla yürekleri dağlamıştı.
Ilıcalı annesiyle babasını paylaştığı fotoğrafında, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün daha da artıyor.. Sana ve babama layık olmak en büyük hayalim. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." notunu düştü.