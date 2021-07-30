Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı öteledi 'beni tek çekin' diye ısrar etti! Şeyma Subaşı açıklamaları çok konuşulan Ilıcalı...

Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bir sene sonunda boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra Subaşı'nın aldığı rekor nafaka ücreti dilden dile dolaşırken, sonrasında Şeyma'nın özel hayatı ve yaptığı açıklamalar da sık sık manşetlere taşındı.