Acun Ilıcalı sevgili Ayça Çağla Altunkaya'yı öteledi 'beni tek çekin' diye ısrar etti! Şeyma Subaşı açıklamaları çok konuşulan Ilıcalı...
Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen ismi Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü kısa bir süre önce. Gerek eski eşi Şeyma Subaşı gerekse sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı önceki gün alışverişte görüntülendi. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile alışverişe çıkan başarılı televizyoncu, basın mensuplarına 'fotoğraf' ricasında bulundu.
30.07.2021 08:56
- Son Güncelleme: 30.07.2021 08:56
'Survivor 2021' yarışmasının final yapmasının arından Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı.
Günün erken saatlerinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte alışveriş merkezine gelen Acun Ilıcalı, kahvaltı yaptıktan sonra alışveriş turuna çıktı.
Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ancak bir sene sonunda boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra Subaşı'nın aldığı rekor nafaka ücreti dilden dile dolaşırken, sonrasında Şeyma'nın özel hayatı ve yaptığı açıklamalar da sık sık manşetlere taşındı.