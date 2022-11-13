Acun Ilıcalı sayesinde bugünlere gelmiş! Annesi küçükken yetimhaneye... Nursel Ergin'in acı hayat hikayesi hüngür şakır ağlattı!
Nursel Ergin hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok programda sunuculuk yapan Nursel Ergin, ilk olarak 'Var Mısın Yok Musun?' programında yer almış ve adını burada duyurmuştu.
Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. Acılarla dolu hayat hikayesi ortaya çıkan Ergin'in bugünlere gelmesindeki en büyük etken Acun Ilıcalı olmuş. Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programıyla yıldızı parlayan Nursel Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta isimli yarışma programını sunuyor. İşte Nursel Ergin'in yaşam hikayesi....
Bir dönem ekranlara damga vuran yarışmalardan 'Var mısın Yok musun?' programına katılan Nursel Ergin, yarışmadan 201 bin TL ile ayrılmıştı.
Yıllar önce verdiği bir röportajda "Hayata 1-0 yeni başladım" ifadelerini kullanan Nursel Ergin'e 11 yaşındayken amcası sahip çıktı fakat anne ve babasız büyümenin acısını hiçbir zaman atamadı.
alnızlıktan kurtulmak için 18 yaşındayken evlenen Nursel Ergin, 19 yaşında anne oldu. 5 yıl süren evliliğinin ardından boşanan Nursel Ergin, bir daha evlenmek istemediğini ve bu durumun kızını üzebileceğini ifade etmişti.Nursel Ergin, yetişkin bir kadın olduğunda tesadüf eseri annesini buldu ve annesiyle konuştuğu gece sabaha kadar ağladığını dile getirdi.
İşte Acun Ilıcalı sayesnde şöhrete kavuşan diğer ünlüler...