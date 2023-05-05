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Haberler Magazin Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı'nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı'nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Şeyma Subaşı'nın nikahı hakkında flaş Zeynep Yılmaz detayı ortaya çıkarken Seren Serengil durdu durdu bombayı paylattı.

05.05.2023 07:30 - Son Güncelleme: 05.05.2023 07:30
Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı’nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisiyle evlendi. Subaşı'nın sade nikah töreni hakkında flaş Zeynep Yılmaz detayı ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı’nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Bülent Cankurt o detaya köşesinde şu ifadelerle yer verdi:

Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı’nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Hep ünlü kadınların, yüklü tazminatlar alarak boşanmalarını sağlamasıyla gündeme gelen avukat Altın Mimir, Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olunca eski defterleri karıştırdım; acaba kimleri boşamıştı diye...

Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı’nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Meğer Şeyma'nın nikah şahidi Altın Mimir, Şeyma'nın eski selefinin boşanma avukatıymış!

Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı’nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...

Altın Mimir, Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'ın, 2010 yılında "İhanete uğradım, eşim beni, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle aldatıyor" diyerek açtığı boşanma davasında avukatlığını yapmış. Asıl bomba ise; boşanma davasında adı geçen

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