Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı'nın evliliğinde flaş Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski eşlerden Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evlendi. Şeyma Subaşı'nın nikahı hakkında flaş Zeynep Yılmaz detayı ortaya çıkarken Seren Serengil durdu durdu bombayı paylattı.
06.05.2023 09:37 - Son Güncelleme: 06.05.2023 09:39
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı önceki gün Mısırlı sevgilisiyle evlendi. Subaşı'nın sade nikah töreni hakkında flaş Zeynep Yılmaz detayı ortaya çıktı.
Hep ünlü kadınların, yüklü tazminatlar alarak boşanmalarını sağlamasıyla gündeme gelen avukat Altın Mimir, Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olunca eski defterleri karıştırdım; acaba kimleri boşamıştı diye...