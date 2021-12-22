Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı kendilerini ele verdi! Acun Ilıcalı 'gururumuz' deyip paylaşınca... 'Allah böyle pişt nasip etsin'
Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve eski eşi, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı bir süre önce, Melisa'nın kimde ve nerede kalacağı konusunda sosyal medya üzerinden atışmıştı. Özellikle birbirlerinden uzak duran Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı öyle bir yerde pişti oldular ki akıllara zarar. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı piştisini görenler 'Allah herkese böyle pişti nasip etsin' demeden geçemedi. İşte detaylar...
22.12.2021 16:26
- Son Güncelleme: 22.12.2021 16:26
Kızı Melisa'nın kendisiyle kalması konusunda paylaşım yapıp sosyal medyadan içini döken Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile bu konuda ters düşmüştü. Araları bozuk olduğu iddia sielen eski karı koca maçta pişti oldu.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bir süre önce Acun Ilıcalı ise kızlarının kimde kalacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.
Yaşananlar ardından kızını görmek için İstanbul'a dönen Subaşı sevgilisini özleyince yine Miami'ye döndü. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen maça sevgilisiyle giden Subaşı maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.
İkilinin birbiriyle konuşup konuşmadığı bilinmezken Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri gözlerden kaçmadı.