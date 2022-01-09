Acun Ilıcalı Hull City'yi izlemeye gitti, Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafları ortaya çıktı! O karede dikkat çeken Şeyma Subaşı detayı
Acun Ilıcalı Hull City'yi izlemeye gitti, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafları ortaya çıktı! Çok konuşulan karede Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti. Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti. Acun llıcalı'yı maç sırasında geç sevgilisi Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya yalnız bırakmadı. Ilıcalı'ya eşlik edenler arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl da vardı. Açıl'ın Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile sık sık yan yana olması gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı Hull City'yi izlemeye gitti, Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafları ortaya çıktı! O karede dikkat çeken Şeyma Subaşı detayı ise gündeme bomba gibi düştü.
Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti. Acun llıcalı'yı maç sırasında geç sevgilisi Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya yalnız bırakmadı.
Acun Ilıcalı'nın yanında destek için dikkat çeken bir isim daha vardı. Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl da Hull City'nin, FA Cup maçını izlemek için İngiltere'ye gitti. Eski eniştesiyle iyi olduğu bilinen Açıl maçı Ilıcalı ve sevgilisinin yanında izledi.
Kübra Açıl geçtiğimiz yaz da ikiliyle birlikte Yunanistan'a tatile giderek herkesi şaşırtmıştı. Subaşı'nın bu konuda tavrının ne olduğu ise bilinmiyor.