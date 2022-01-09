Acun Ilıcalı Hull City’yi izlemeye gitti, Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafları ortaya çıktı! O karede dikkat çeken Şeyma Subaşı detayı

Acun Ilıcalı'nın yanında destek için dikkat çeken bir isim daha vardı. Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl da Hull City'nin, FA Cup maçını izlemek için İngiltere'ye gitti. Eski eniştesiyle iyi olduğu bilinen Açıl maçı Ilıcalı ve sevgilisinin yanında izledi.