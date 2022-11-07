Acun Ilıcalı herkesten gizlediği abisi ortaya çıktı! Kardeşinin aksine bakın ne iş yapıyor! 'Bu kadar benzerlik olmaz...'
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk kez abisini paylaştı. Kızlarıyla mütemadiyen bir araya gelen ünlü televizyoncu Ilıcalı, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve yeğeni Ece ile ilk kez bir fotoğraf karesi paylaştı. Ünlü televizyoncunun kendisinden 2 yaş büyük olan abisiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. Son zamanlarda sk sık gündeme gelen ünlü iş insanının ailesini trafik kazasında kaybettiği biliniyor. Geriye tutunacak tek dalı abisi kalan Ilıcalı, onu herkesten gizliyordu. Hem mesleğiyle hem de kardeşi Acuna'a olan benzerliğiyle büyük ilgi gören Ömer Cenker Ilıcalı hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte Acun Ilıcalı ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı....
07.11.2022 23:47 - Son Güncelleme: 07.11.2022 23:47
ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı. Ardından ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. Şimdilerde özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev alan Ömer Cenker Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı.