Acun Ilıcalı çılgına dönecek! Survivor 2023 torpilleri ifşalandı o isim fitili ateşledi: “Şarlatan arıyorsunuz alevli mesajlar atıyorsunuz”
Masterchef'in final yapmasının hemen ardından ekrana gelecek olan Survivor 2023 için hazırlıklar sürerken, seçilemeyen yarışmacıların isyanı her şeyi değiştirdi. Survivor'a seçilemeyen ya da yedeklerden gireceği söylenen yarışmacılar Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla torpil döndüğünü, yarışmacıların eş dost kontenjanından seçildiğini, sosyal medyada direkt iletişim kurularak 'alevli emojiler' atıldığını iddia etti. Ancak iddialar sadece bununla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Turabi Çamkıran'ın yaptığı paylaşımdan sonra üzerine gelen bu iddiaların hepsi haberin devamında.
24.12.2022 12:47 - Son Güncelleme: 24.12.2022 12:47
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Ancak sosyal medyada seçmelere katılan bazı yarışmacıların ortaya attıkları iddialar kafaları karıştırdı. Gönüllüler kadrosu önceden belli miydi? Efor testleri boşuna mı yapıldı? Seçmelerde torpil mi yapılıyor? İşte olayların fitili ateşleyen o paylaşım ve devamında yaşananlar...