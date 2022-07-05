Acun Ilıcalı canlı yayında verip veriştirdi yine de dur durak bilmiyor! Batuhan Karacakaya yine laf soktu Survivor’la savaş veriyor

Acun Ilıcalı ise Survivor Batuhan ve annesine "Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı" yanıtını vermişti.