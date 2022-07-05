Acun Ilıcalı canlı yayında verip veriştirdi yine de dur durak bilmiyor! Batuhan Karacakaya yine laf soktu Survivor'la savaş veriyor
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazdığı mektubun bunda etkili olduğu iddia edilirken, Karacakaya'nın annesinin paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı canlı yayında bir açıklama yaparken Batuhan Karacakaya Survivor'da bir yoruma verdiği yanıtla yine ortalığı karıştırdı.
Ocak ayında başlayan Survivor All Star'da yaklaşık altı aylık kıyasıya mücadele sona erdi. Sonuç canlı yayında açıklanırken, SMS oylaması sonucu gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. Bir önceki All Star'da mutlu sona ulaşan Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa, iddialı rakipleri arasında sürpriz şekilde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
"OĞLUMUN HAKKI YENDİ"
Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.
Acun Ilıcalı ise Survivor Batuhan ve annesine "Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı" yanıtını vermişti.