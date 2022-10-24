Acun Ilıcalı bu işe çok kızacak! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı'yı vücuduna kazıdı
Şeyma Subaşı ve uzatmalı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ediyor... Geçtiğimiz aylarda yasaklı madde kullanırken görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya sızdırılan çift aşklarına ayrılıkların arından tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi. Anlaşılan o ki Acun Ilıcalı bu işe çok kızacak.
24.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:06
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı.
VÜCUDUNA KAZIDI
İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çiftten Meedo, Subaşı'na aşkını göstermek için hem Şeyma Subaşı'nın hem de onun Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın adını vücuduna yazdırdı.