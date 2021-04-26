Acun Ilıcalı biri bitmeden diğerine başlıyor hem de tek tek isim vererek! Survivor All Star 2022 yarışmacılarını açıkladı kadro bomba

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma programı Survivor, 2021 sezonuyla yoluna devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacıların şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da heyecan, rekabet ve gerilim her geçen gün artarken, yapımcısı Acun Ilıcalı son dakika bombasını patlattı. Henüz Survivor 2021'in finaline aylar varken Acun Ilıcalı, Survivor 2021 All-star yarışmacı kadrosundan isimleri açıklayarak magazin gündemine oturdu. Survivor 2022 All-star yarışmacı kadrosu ise gümbür gümbür geliyor.

26.04.2021 11:00 - Son Güncelleme: 26.04.2021 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





