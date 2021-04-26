Acun Ilıcalı biri bitmeden diğerine başlıyor hem de tek tek isim vererek! Survivor All Star 2022 yarışmacılarını açıkladı kadro bomba
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma programı Survivor, 2021 sezonuyla yoluna devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacıların şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da heyecan, rekabet ve gerilim her geçen gün artarken, yapımcısı Acun Ilıcalı son dakika bombasını patlattı. Henüz Survivor 2021'in finaline aylar varken Acun Ilıcalı, Survivor 2021 All-star yarışmacı kadrosundan isimleri açıklayarak magazin gündemine oturdu. Survivor 2022 All-star yarışmacı kadrosu ise gümbür gümbür geliyor.
26.04.2021 11:00
- Son Güncelleme: 26.04.2021 11:00
Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star için çalışmalara başlandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Survivor Panoroma programına konuk olarak All Star hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star çalışmaları başladı. Survivor All Star, her yıl yapılan Survivor yarışmasında öne çıkan en iyilerin yer aldığı sezon olarak gerçekleştiriliyor. 2022 Survivor All Star yarışmacı isimleri de merak konusu oldu.
Herkes kadroda kimlerin olacağını merak ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Panorama programında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, teklifin kimlere gittiğini açıkladı.
Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor.
Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak.