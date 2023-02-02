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Haberler Magazin Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor'da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor'da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Survivor'da akıllara zarar bir diskalifiye yaşandı, işte detaylar... Ekranlarında sevilen yarışma programı Survivor, 2023 yılında önceki sezonlardaki reytinglerini mumla aratıyor. Peş peşe diskalifiyelerin yaşandığı Survivor 2023 bir yanda burada devam ederken bir yanda da başka ülkelerde de ekrana getiriliyor. Haber yine uzak diyarlardan geldi. İşte Survivor'daki telefon skandalının detayları...

02.02.2023 09:03 - Son Güncelleme: 02.02.2023 09:03
Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor’da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Survivor'da büyük bir diskalifiye şoku yaşanıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor’da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Survivor bir yanda Türkiye'de yayınlanırken bir yandan da Yunanistan'da ekrana getiriliyor.

Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor’da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Yunanistan'da Survivor bu sezon All-Star formatında yayınlanıyor.

Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor’da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Epey de çekişmeli geçiyor.

Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor’da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi

Ancak daha önceki sezonlarda da pek çok skandala sahne olan Survivor Yunanistan, yine bir skandala sahne oldu.

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