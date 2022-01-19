Acun Ilıcalı All-Star'a almadı lafı sözü eksik etmedi 'ona haddini bildirecek kişi benim' Survivor 2022 bombardımanı Turabi...
Acun Ilıcalı'nın göz bebeği Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu başladı... Daha önceki sezonlarda yarışmış, performanslarıyla akıllarda kalmış, kimileri şampiyon olmuş yarışmacılarında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor All-Star 2022, bir yandan Dominik'te devam ederken bir yandan da yankıları Dominik dışında sürüyor. Survivor tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yarışma başlamadan yaptığı ve olay yaratan yorumlarına, yarışma başladıktan sonra da devam ediyor. Onlardan biri de Barış Murat Yağcı'yla ilgili oldu. Bakın Turabi Çamkıran kendisine gelen bir yoruma ne yanıt verdi.
Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor. Meksika'da yaşayan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran bu kez, bir takipçisine sosyal medyadan verdiği yanıtla gündem oldu.
Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor.
Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.
Renkli kişiliği, özlü sözleri ve parkur performansıyla katıldığı dönmelerde yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Survivor Turabi, sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara cevap veriyor.
"BARIŞ'A HADDİNİ BİLDİR"
Son olarak bir takipçisinin, "Adaya git, Barış'a haddini bildir" sözlerine cevap veren Turabi Çamkıran yine gündeme damga vurdu.