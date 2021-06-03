Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı 52 yaşına bastı. 52 yaşına basan Acun Ilıcalı, doğum gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 52'nci yaşını kızları, 22 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kişisel Instagram hesabından bu anlara dair fotoğraflar paylaşan Ilıcalı, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti" ifadelerini kullanırken, sevgilisi Altunkaya ile bir karesini de paylaşmayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafları beğenenlerden biri eski eşi Şeyma Subaşı'ydı.

03.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





