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Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı 52 yaşına bastı. 52 yaşına basan Acun Ilıcalı, doğum gününe ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 52'nci yaşını kızları, 22 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kişisel Instagram hesabından bu anlara dair fotoğraflar paylaşan Ilıcalı, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti" ifadelerini kullanırken, sevgilisi Altunkaya ile bir karesini de paylaşmayı ihmal etmedi. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafları beğenenlerden biri eski eşi Şeyma Subaşı'ydı.

03.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:54
Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni yaşını yakın çevresiyle kutladı.

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Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Ilıcalı, doğum gününden kareleri de takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

"ALLAH 3 KITADA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYI NASİP ETTİ"

Ünlü televizyoncu, arasında hem kızları hem de kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin pozlarının olduğu fotoğrafları, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti.

Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı '3 kıtada kızlarımla kutladım' dedi sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da paylaştı! İlk beğenen Şeyma Subaşı oldu

ŞEYMA, ACUN VE SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekti.