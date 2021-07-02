Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Acun Ilıcalı aşka geldi! Sosyal medya onu… Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Uzun bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı, Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altına düştüğü romantik notla dikkat çeken Ilıcalı için "Acun aşka geldi" yorumları yapıldı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti. İşte Acun Ilıcalı'nın romantik paylaşımı…

02.07.2021 18:39 - Son Güncelleme: 02.07.2021 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





