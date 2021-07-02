Vav TV İzle

Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Acun Ilıcalı aşka geldi! Sosyal medya onu… Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Uzun bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı, Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altına düştüğü romantik notla dikkat çeken Ilıcalı için "Acun aşka geldi" yorumları yapıldı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti. İşte Acun Ilıcalı'nın romantik paylaşımı…

02.07.2021 18:39 - Son Güncelleme: 02.07.2021 18:42
Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Ilıcalı, 22 yaşına giren sevgilisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü televizyoncunun paylaşımının altına düştüğü not ise "Acun aşka geldi" dedirtti.

Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Ilıcalı, romantik paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun... Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" notunu ekledi.

Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı.

Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

ŞEYMA DETAYI!
Öte yandan 2 Temmuz doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın, Şeyma Subaşı ile doğum günlerinin aynı olması dikkat çekti.