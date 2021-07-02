Acun Ilıcalı aşka geldi! Biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
Acun Ilıcalı aşka geldi! Sosyal medya onu… Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Uzun bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı, Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altına düştüğü romantik notla dikkat çeken Ilıcalı için "Acun aşka geldi" yorumları yapıldı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti. İşte Acun Ilıcalı'nın romantik paylaşımı…
02.07.2021 18:39
- Son Güncelleme: 02.07.2021 18:42
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Ilıcalı, 22 yaşına giren sevgilisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü televizyoncunun paylaşımının altına düştüğü not ise "Acun aşka geldi" dedirtti.
Ilıcalı, romantik paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun... Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" notunu ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı.
ŞEYMA DETAYI!
Öte yandan 2 Temmuz doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın, Şeyma Subaşı ile doğum günlerinin aynı olması dikkat çekti.