Acun'a küfür etmişti! Şimdi de bıçaklı gasptan yakalandı! Survivor ünlüsünün son hali perperişan! Kelepçeli fotoğrafı...

Kendisine 3T diyen yarışmacı, yarışma sonrasında Acun Ilıcalı'ya ağır sözler sarf ederek tartışma yaşamıştı. Daha sonrasında ülkemizde karıştığı suçlar nedeniyle emniyet güçleri tarafından aranmaya başlayan Taner Tolga Tarlacı ülkeden kaçtı. Güney Kıbrıs Rum Kesim'ine kaçan eski yarışmacı Güney Kıbrıs'tan çektiği videolarla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. Paylaştığı videonun birkaçında ise Acun Ilıcalı'ya hakaret eden yarışmacı takipçilerini şok etti.