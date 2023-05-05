Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! 28 günde 15 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun sır diyetiyle gündeme geldi. Akkoyun, kilo verme sürecinde profesyonel yardım aldığını ve diyetisyeninin önerilerine uyduğunu ifade etti. Daha sağlıklı ve düzenli bir beslenme programıyla beraber spor yaparak kilo verdiğini belirtti. Akkoyun, kilo vererek hayallerine adım attı. 4 haftada 15 kilo veren ünlü oyuncu bunu nasıl başardığını anlattı.