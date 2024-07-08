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Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri'nin efsane oyuncusu meğer...

Ekranların sevilen yüzü Demet Evgar, başarılı performansıyla göz doldurduğu "Bahar" dizisiyle kariyerinde yeni bir zirveye daha imza attı. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evgar'ın, oyunculuktaki başarısının arkasında yatan sır ise şaşırttı! Meğerse Demet Evgar'ın, setlere hiç de yabancı olmayan ve bir dönem aynı dizide rol aldığı bir kardeşi varmış! Peki Demet Evgar'ın, bugüne kadar pek de gündeme gelmeyen ve yeteneğini kanıtlamış olan kardeşi kim? İşte cevabı...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 14:42 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 14:42
Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin efsane oyuncusu meğer... 1

"Alev Alev", "Avlu", "Güneşi Gördüm" gibi yapımlardaki başarılı performansıyla Türk dizi tarihine adını yazdıran Demet Evgar, şimdilerde "Bahar" dizisiyle gündemde.

Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin efsane oyuncusu meğer... 2

Ancak başarılı oyuncunun özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay, herkesi şaşırttı! Meğerse Demet Evgar'ın setlere hiç de yabancı olmayan ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken bir erkek kardeşi varmış.

Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin efsane oyuncusu meğer... 3

Üstelik iki kardeş, yıllar önce aynı dizide kamera karşısına geçmişti bile...

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