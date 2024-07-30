Abla-kardeş aynı dizide! G.O.R.A’nın Ceku’su Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık”

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Şafak Sezer, Rasim Öztekin, Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı G.O.R.A filminde Ceku karakterini canlandıran Özge Özberk'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Özge Özberk'in kardeşi kim...