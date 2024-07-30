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Abla-kardeş aynı dizide! G.O.R.A’nın Ceku’su Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık”

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Şafak Sezer, Rasim Öztekin, Özkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı G.O.R.A filminde Ceku karakterini canlandıran Özge Özberk'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Özge Özberk'in kardeşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:39 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:39
Abla-kardeş aynı dizide! G.O.R.A’nın Ceku’su Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Nasıl anlamadık 1

Özge Özberk, Ceku karakterini canlandırdığı G.O.R.A filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Abla-kardeş aynı dizide! G.O.R.A’nın Ceku’su Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Nasıl anlamadık 2

Bunun üzerine Özberk'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

Abla-kardeş aynı dizide! G.O.R.A’nın Ceku’su Özge Özberk’in kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Nasıl anlamadık 3

Çemberimde Gül Oya, Dayı, G.O.R.A, Babam ve Oğlum, Sinekli Bakkal, Pis Yedili gibi yapımlarda rol alan Özberk'in kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

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