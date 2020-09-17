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ABD başkan adayı Kanye West iyice çıldırdı! Kanye West Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptı!

ABD başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra dikkatleri üzerine çeken ve gerek mitingdeki sözleri gerekse de Twitter paylaşımlarıyla şaşırtan Kanye West, Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. West'in, "İnan bana, durmayacağım!" dediği videoya çok sayıda öfkeli yorum geldi.

17.09.2020 13:57 - Son Güncelleme: 17.09.2020 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





