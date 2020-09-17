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ABD başkan adayı Kanye West iyice çıldırdı! Kanye West Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptı!
ABD başkan adayı Kanye West iyice çıldırdı! Kanye West Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptı!
ABD başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra dikkatleri üzerine çeken ve gerek mitingdeki sözleri gerekse de Twitter paylaşımlarıyla şaşırtan Kanye West, Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. West'in, "İnan bana, durmayacağım!" dediği videoya çok sayıda öfkeli yorum geldi.
17.09.2020 13:57
- Son Güncelleme: 17.09.2020 14:13
ABD'nin başkan adayı ünlü rap şarkıcısı Kanye West, şaşırtmaya ve kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde attığı tweet'lerle tepki çeken 43 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, bu kez Grammy ödülünün üzerine idrarını yaptığı videosunu paylaşmasıyla gündemde.
69 kez Grammy'ye aday gösterilen ve şimdiye kadar 29 Grammy kazanan West, Twitter'da "İnan bana, durmayacağım" notuyla paylaştığı görüntüler sonrası tepki çekti.
West'in paylaştığı tuvalet videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından "iğrenç" olarak nitelendirilirken, ünlü şarkıcı, videoyu yayınlamasından ötürü üzgün olmadığını da belirtti.
"BEN YENİ MUSA'YIM"
Kanye West kısa süre önce Afro-Amerikalıların pastadan adil şekilde pay almadığını söylemiş, beyazlar tarafından yönetilen şirketlerde kullanıldıklarını belirterek NBA ve müzik dünyasını örnek göstermişti.
West, mesajında, "Universal ve Sony'de herkesin sözleşmesini görmem gerekiyor. Halkımın köleleştirilmesini izlemeyeceğim. Halkım için hayatımı tehlikeye atıyorum. Müzik endüstrisi ve NBA günümüzün köle gemileridir. Ben yeni Musa'yım" ifadesini kullanmıştı.