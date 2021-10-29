93 kilo veren Pelin Öztekin'e kış gelmiyor bu soğukta sarı bikinisiyle 'tatil' pozu! Ekim sonunda denize giren Pelin Öztekin yine olay
nlü oyuncu Pelin Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz ayları boyunca deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Öztekin tatillere doyamadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Öztekin, ekim ayının sonunda yaptığı Kaş tatilinden paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ve 6 ayda 53 kilo veren Öztekin, fit haliyle bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
29.10.2021 15:17
- Son Güncelleme: 29.10.2021 15:32
Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, tüp mide operasyonu ile 93 kilo vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Öztekin, ekim ayının sonunda yaptığı Kaş tatilinden paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.