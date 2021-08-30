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Haberler Magazin 93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

Pelin Öztekin'den cesur paylaşım! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaz ayları boyuncu yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, çok konuşulan bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Öztekin, denizde sırt üstü uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Öte yandan verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Öztekin, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...

30.08.2021 20:52 - Son Güncelleme: 30.08.2021 20:52
93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Öztekin, denizde sırt üstü uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

Çok sayıda Instagram kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.

93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

Birçok Instagram hesabı Pelin Öztekin'in paylaşımını sayfalarına taşıyarak ünlü oyuncu hakkında yorumda bulundu.

93 kilo veren Pelin Öztekin’den cesur paylaşım! Siyah bikinisi ile denizin ortasında paylaştı cüretkar pozu olay oldu

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Pelin Öztekin'e bazı sosyal medya kullanıcıları övgü yağdırdı.

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