93 kilo veren Pelin Öztekin cesaretini konuşturdu! Bikinili pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi en doğal halini yayınladı

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirdi.