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Haberler Magazin 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz'i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı

90'lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz'i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı

90'lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz'i yıllar teğet geçmiş! 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', 'Ah Bir Dönsen' şarkılarıyla hafızalara kazınan Bendeniz, 90'lı yıllara damga vurmuştu. Güçlü yorumu ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bendeniz, yıllar sonra gündem oldu. 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Bendeniz'in son hali...

30.01.2022 01:45 - Son Güncelleme: 30.01.2022 01:45
90’lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz’i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı

Türk Pop Müziği'nin sevilen isimlerinden Bendeniz, yıllar sonra gündem oldu. 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcının son halini gören hayran kaldı.

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90’lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz’i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı

48 yaşındaki ünlü şarkıcı genç görüntüsüyle dikkat çekerken Bendeniz için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı.

90’lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz’i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı

İşte Bendeniz başta olmak üzere ünlü isimlerin son halleri...

90’lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz’i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı

Engin Akyürek

90’lı yıllarda fırtınalar estiren Bendeniz’i yıllar teğet geçmiş! 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son haliyle ağızları açık bıraktı
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