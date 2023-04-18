90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber’in son haline bakın teknede yaşıyor

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti.