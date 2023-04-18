RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 90'larda Alişan'la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber'in son haline bakın teknede yaşıyor

90'larda Alişan'la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber'in son haline bakın teknede yaşıyor

İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynalı Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi filmde rol aldı ancak sonrasında tüm bu şan, şöhreti elinin tersiyle itti ve kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber, ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in paylaşımları...

18.04.2023 13:28 - Son Güncelleme: 18.04.2023 13:40
90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber’in son haline bakın teknede yaşıyor

Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti.

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90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber’in son haline bakın teknede yaşıyor

Şimdilerde 45 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor.

90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber’in son haline bakın teknede yaşıyor

Yeni hayatından paylaşımlar yapan Büber adından sıkça söz ettiriyor.

90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber’in son haline bakın teknede yaşıyor

İŞTE YEŞİM BÜBER'İN SON HALİ

90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi sonra da şanı şöhreti elinin tersiyle itti! Yeşim Büber’in son haline bakın teknede yaşıyor

"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"
Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle yanıt vermişti:

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