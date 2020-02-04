90'lara damga vurdu, şuan adeta bambaşka biri! Pınar Dilşeker'in son hali ağızları açık bıraktı!

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Pınar Dilşeker ortaya çıktı. Bu bağlamda son hali görenleri şaşkına çevirdi.'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. 1972 doğumlu olan şarkıcı Pınar Dilşeker'in ilk evliliğinden Mert adında bir oğlu var. Çetin Yılmaz ile olan evliliğiyle o dönem çok konuşulan Pınar Dilşeker'in şiddet gördüm iddiasıyla ilikisini sonlandırmıştır. Pınar Dilşeker ikinci evliliğinden döndü ve iş adamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlayıp ayrıldı.





04.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 04.02.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





