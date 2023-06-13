9 yıllık kocasından boşanan Zahide Yetiş'ten yeni paylaşım! ''Çok şey yaşadım'' deyip anlatmıştı! Oğlunun babası meğer o isimmiş!
9 yıllık evliliği sona eren Zahide Yetiş, kariyerinin ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 1 çocuk annesi, son olarak bugün İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yaz sezonunu açan ünlü sunucu, tatil paylaşımlarına doymak bilmedi. Fotoğraflarını birleştirip öyle yayınladı. Öte yandan Zahide Yetiş katıldığı bir programda çocuğumun doğumunndan bahsetmişti. Yetiş ''Çok şey yaşadım'' deyip yaşadığı zorlukları ve duygularını anlatmıştı. Bakın sır gibi sakladığı çocuğunun babası kimmiş...
Program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş'ten yeni paylaşım geldi. 43 yaşındaki ünlü isim 1 milyonu aşkın takipçili İnstagram hesabından tatilde çekildiği fotoğraflarını paylaştı.
43'LÜK ZAHİDE YETİŞ'TEN TATİL PAYLAŞIMI
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlü isimler plajlara akın etti. Sosyal medyada tatil paylaşımları yapan ünlülere Zahide Yetiş de eklendi.
SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞ!
2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıklayan sunucu Zahide Yetiş yeni hayatına dair de detayları geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında anlattı. Yetiş katıldığı programda boşandığını açıklayarak şunları dile getirdi:
"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.