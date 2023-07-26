9 yıldır yatağa bağlı yaşayan Kenan Işık hakkında flaş açıklama geldi! Yakın dostu konuştu ilk kez itiraf etti! ''Sesim sana geliyordur''

9 yıldır yatağa bağlı yaşayan Kenan Işık hakkında duygulandıran açıklamalar yapıldı. 2014 yılından bu yana komada olan ünlü isimden henüz güzel bir haber gelmedi. Yakın dostları ara ara açıklamalarda bulunuyor. Okan Zeybek son durumu için "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. '' şeklinde konuşmuştu. Ali Sürmeli'den de duygulandıran bir itiraf geldi. ''Kenan abi sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan Işık hakkında güzel bir haber beklenirken, yakın dostu Ali Sürmeli bir anısını anlattı herkesi duygulandırdı. ''Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor.'' denen Kenan Işık için ortaya atılan iddialar asılsız çıkmıştı. 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. İşte son sağlık durumu ve Sürmeli'nin açıklamaları...
Tiyatro sanatçısı, yönetmen Kenan Işık 9 yıl önce gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmişti. Sonrasında bitkisel hayata giren Işık hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı.
Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edilmişti.