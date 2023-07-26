9 yıldır yatağa bağlı yaşayan Kenan Işık hakkında flaş açıklama geldi! Yakın dostu konuştu ilk kez itiraf etti! ''Sesim sana geliyordur''

9 yıldır yatağa bağlı yaşayan Kenan Işık hakkında duygulandıran açıklamalar yapıldı. 2014 yılından bu yana komada olan ünlü isimden henüz güzel bir haber gelmedi. Yakın dostları ara ara açıklamalarda bulunuyor. Okan Zeybek son durumu için "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. '' şeklinde konuşmuştu. Ali Sürmeli'den de duygulandıran bir itiraf geldi. ''Kenan abi sana sağlıklar diliyorum. Gözünü açıp da bizi seyretmiyor olabilirsin ama sesim sana geliyordur abi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...