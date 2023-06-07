9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Hakkın ‘İyileşti’ denilmişti! Meğer eşi ve çocuklarıyla…
9 yıldır komada olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın dostu Ozan Zeybek, Işık'ın sağlık durumu hakkında son olarak ''Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı. Yıllar önceki aile fotoğrafı herkesi şaşırttı. ''Hiç görmedik'' yorumları geldi. İşte Kenan Işık ve ailesi...
Tam adıyla Yusuf Kenan Işık bundan 9 yıl önce beyin kanaması geçirerek komaya girmişti. Ünlü ismin sağlık durumu hakkında sık sık ortaya bir çok iddia atılıyor. Peki Kenan Işık'ın son durumu ne? Işık'ın bu kez eski fotoğrafları gündeme geldi. İşte son durumu ve merak edilen o fotoğrafları...
Dadı, Belalı Baldız, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha bir çok dizi ve programda yer alan Kenan Işık 2014 yılında sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki Kenan Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.
"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz yıllarda yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı. Zeybek, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."