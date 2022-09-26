9 yıla yakındır komadaydı! 'Kenan'da yaralar yok' Ailesiyle o fotoğrafını kimse görmedi! Kenan Işık'ın o görseli yürekleri param parça etti! Meğer son hali...

Yaklaşık 9 yıldır aramızda olmayan Kenan Işık'ın o görseli yürekleri param parça etti! Başına gelen vahim kaza sonucu komaya giren Işık şimdi evinde tedavi ediliyor. Hakkında sık sık 'öldü mü, yaşıyor mu?' şeklinde araştırmalar yapılan ünlü ismin bir çok kişi tarafından hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı. 2 çocuk babası Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpıp hastanelik olmuştu. Ardından ameliyata alınan ve tedavi sürecine başlayan Kenan Işık hakkında son gelişmeler haberimizde...