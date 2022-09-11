9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan 'Şimdi daha yakışıklısın' itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan 'Şimdi daha yakışıklısın' itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın! Hem iş insanı hem de müzisyen olan İzzet Yıldızhan'ın 20 yaşındaki hali yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uyup arşivinden bir fotoğraf yayınlamıştı. Yıldızhan'ın o fotoğrafı tekrar gündem oldu. İşte 59 yaşındaki şarkıcının sosyal medyayı sallayan o gençlik fotoğrafı....
11.09.2022 23:12 - Son Güncelleme: 11.09.2022 23:12
KEBAPÇILIKTAN SOLİSTLİĞE
Ankara'da kebapçılık yaptığı dönemde profesyonel müzik hayatına adım attı. Yıldızhan'ın sesini beğenen bir arkadaşının yönlendirmesi ile Fevzi Atlıoğlu'ndan müzik dersleri aldı ve gece kulüplerinde boy göstermeye başladı. Sahnede başarılı olan Yıldızhan, günden güne daha iyi olmaya başladı ve daha iyi mekanlarda sahne almaya başladı.