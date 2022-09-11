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Haberler Magazin 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan 'Şimdi daha yakışıklısın' itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan 'Şimdi daha yakışıklısın' itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan 'Şimdi daha yakışıklısın' itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın! Hem iş insanı hem de müzisyen olan İzzet Yıldızhan'ın 20 yaşındaki hali yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uyup arşivinden bir fotoğraf yayınlamıştı. Yıldızhan'ın o fotoğrafı tekrar gündem oldu. İşte 59 yaşındaki şarkıcının sosyal medyayı sallayan o gençlik fotoğrafı....

11.09.2022 23:12 - Son Güncelleme: 11.09.2022 23:12
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan ’Şimdi daha yakışıklısın’ itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

İzzet Yıldızhan 15 kardeşin en küçüğü olarak 4 Nisan 1966'da Diyarbakır'da dünyaya geldi.

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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan ’Şimdi daha yakışıklısın’ itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

Henüz 1 yaşındayken babasını kaybeden şarkıcı çok küçük yaşlarda berber çıraklığı yaptı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan ’Şimdi daha yakışıklısın’ itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

Bir dönem Adana'da pamuk işçiliği de yapan Yıldızhan bazı imkansızlıklardan dolayı liseyi 2'inci sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan ’Şimdi daha yakışıklısın’ itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

Diyarbakır'da kebapçılık yapmaya başladı ve daha sonra taşındığı Ankara'da mesleğine devam etti.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ı hiç böyle görmediniz! Seda Sayan ’Şimdi daha yakışıklısın’ itirafında bulunmuştu! 1966 doğumlu türkücünün gençliğine bakın

KEBAPÇILIKTAN SOLİSTLİĞE

Ankara'da kebapçılık yaptığı dönemde profesyonel müzik hayatına adım attı. Yıldızhan'ın sesini beğenen bir arkadaşının yönlendirmesi ile Fevzi Atlıoğlu'ndan müzik dersleri aldı ve gece kulüplerinde boy göstermeye başladı. Sahnede başarılı olan Yıldızhan, günden güne daha iyi olmaya başladı ve daha iyi mekanlarda sahne almaya başladı.

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