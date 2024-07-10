9 ayda 55 kiloya düşüren Nur Tuğba Namlı diyeti! 41'lik sunucu doğum kilolarını jet hızında eritti! 3 çocuk annesi ve Hakan Ural'ın partneri...

Doğum sonrası hızla toparlanan ve işinin başına dönen Namlı, fit görünümüyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişim halinde olan Namlı, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yeni bir yaşam tarzı benimsediğini dile getiren genç anne, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu da sözlerine ekledi.
Ünlü ismin formda fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Birçok kişi Namlı'nın azmini ve disiplinini örnek alarak kendi sağlık yolculuklarında ilham bulduğunu belirten yorumlarda bulundu.