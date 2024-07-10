9 ayda 55 kiloya düşüren Nur Tuğba Namlı diyeti! 41'lik sunucu doğum kilolarını jet hızında eritti! 3 çocuk annesi ve Hakan Ural'ın partneri...

1 Doğum sonrası hızla toparlanan ve işinin başına dönen Namlı, fit görünümüyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişim halinde olan Namlı, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2 Yeni bir yaşam tarzı benimsediğini dile getiren genç anne, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu da sözlerine ekledi.