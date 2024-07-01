9 + 7 odalı saray yavrusu! Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı! Melisa Ural'ın da kaldığı yalı gözüktü...

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Sibel Can'ın yaşadığı bu etkileyici ev, tam 9 oda ve 7 banyodan oluşuyor. Ayrıca evde bir müzik kayıt stüdyosu ve kuaför salonu da bulunuyor. Bu olanaklar, Sibel Can'ın hem profesyonel hem de kişisel yaşamını konforlu bir şekilde sürdürebilmesini sağlıyor. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, daha önce Instagram hesabında bu evi takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımlar, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü ve ev için "Tam bir saray yavrusu..." şeklinde yorumlar yapıldı. Evin ihtişamı ve detayları, sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.