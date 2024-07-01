9 + 7 odalı saray yavrusu! Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı! Melisa Ural'ın da kaldığı yalı gözüktü...

53 yaşındaki ünlü şarkıcı Sibel Can'ın, kızı Melisa Ural ile yaşadığı muhteşem ev, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can, şimdi kızı Melisa Ural ile bu lüks malikanede yaşamını sürdürüyor. İşte anne-kızın yaşadığı o göz kamaştırıcı evden detaylar...
Sibel Can'ın yaşadığı bu etkileyici ev, tam 9 oda ve 7 banyodan oluşuyor. Ayrıca evde bir müzik kayıt stüdyosu ve kuaför salonu da bulunuyor. Bu olanaklar, Sibel Can'ın hem profesyonel hem de kişisel yaşamını konforlu bir şekilde sürdürebilmesini sağlıyor. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, daha önce Instagram hesabında bu evi takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımlar, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü ve ev için "Tam bir saray yavrusu..." şeklinde yorumlar yapıldı. Evin ihtişamı ve detayları, sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.
Beykoz'da süper lüks bir villası bulunan Sibel Can, Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray gibi isimlere komşu.
3 çocuk annesi Sibel Can oğlu Engincan Ural'ı evlendirdi. Şimdilerde Melisa Ural ile birlikte yaşayan ünlü şarkıcının evi gündem oldu.