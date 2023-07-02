87 kilodan 80'e düştü! 7 kilo birden verdiren Zehra Güneş diyeti! Dillere destan olan fiziğini tek formülle koruyor

Zehra Güneş sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor ve başarılı voleybol kariyeriyle olduğu kadar büyüleyici güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 1.97 boyunda olan Güneş'in, bu nedenle yaşıtlarına göre kilosu daha fazla görünüyor. Yakın bir zamanda ise Zehra Güneş'in 7 kilo birden verdiği ortaya çıktı. Eski fotoğraflarının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte bu konuda araştırmalar hız kazandı.