8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında 'iyileşti' iddiaları asılsız çıkmıştı! Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi
8,5 yıldır komada olan Kenan Işık hakkında 'iyileşti' iddiaları ortaya atılmıştı. 2014 yılında spor salonundaki saunada fenalaşması sonucu başını yeren çarpıp komaya giren ünlü televizyon sunucusu yıllardır bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veriyor. Sevilen isim için sosyal medyada yapılan kötü benzetmeler tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında Kenan Işık benzetmesi yapınca sevenleri ayağa kalktı. İşte detaylar...
30.11.2022 21:39 - Son Güncelleme: 30.11.2022 21:44
2014 yılında geçirdiği kaza nedeniyle komaya giren Kenan Işık'ın 8,5 yıldır evinde tedavisi devam ediyor.
İSYAN ETTİREN PAYLAŞIMLAR
Bazı sosyal medya kullanıcılarının eğlence amasıyla yaptıkları paylaşımlarda Kenan Işık benzetmesi yapması ünlü ismin sevenlerini isyan ettirdi.