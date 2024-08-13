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82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla....

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Şener Şen, başarılı oyunculuğu ve hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip. "Çöpçüler Kralı", "Bizim Aile", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Kibar Feyzo", "Şabanoğlu Şaban" gibi klasikleşmiş filmleriyle adını altın harflerle sinema tarihine yazdıran Şener Şen'in özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Merhum sanatçı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in, eski eşinin kim olduğu ise duyanları hayrete düşürdü.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 21:30 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 21:30
82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 1

Ünlü oyuncunun, 8 yıl boyunca "Ekmek Teknesi" dizisinin güzel oyuncusu ile evli kaldığı ortaya çıktı. Bu sürpriz bilgi, Şener Şen'in hayatına dair merakları daha da artırdı. Bakın, usta sanatçının eski eşi kimmiş...

82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 2

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle büyük beğeni toplayan Şener Şen'in kariyeri kadar özle hayatı da dikkat çekti.

82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 3

Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

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