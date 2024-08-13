82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla....

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Şener Şen, başarılı oyunculuğu ve hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip. "Çöpçüler Kralı", "Bizim Aile", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Kibar Feyzo", "Şabanoğlu Şaban" gibi klasikleşmiş filmleriyle adını altın harflerle sinema tarihine yazdıran Şener Şen'in özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Merhum sanatçı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in, eski eşinin kim olduğu ise duyanları hayrete düşürdü.