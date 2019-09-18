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80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

Türkiye'de mankenliğin henüz yeni yeni meslek olarak kabullenildiği bir dönemde podyumların gözdelerinden biri haline geldi. Dizilerde ve filmlerde oynadı. Başarısız bir evlilik yaptı. Yine mesleğini sürdürdü. Sonra dönemin en gözde fotoğrafçılarından biriyle evlendi. Bir kızı oldu ve sonra hayatının kararını verdi. Mesleğinin doruğundayken her şeyi geride bırakıp tası tarağı topladı ve İstanbul'u terk etti. Sabah Ankara'da defilede, akşam Paris'teydi. Merve İldeniz'i şimdilerde görenler tanıyamıyor...

18.09.2019 17:10 - Son Güncelleme: 18.09.2019 17:10
80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

1980'ler Türkiye'sinin en güzel kadınlarından biriydi Merve İldeniz. Şimdi ise dağda yaşıyor. Mesleğinin doruğundayken her şeyi geride bırakıp tası tarağı topladı ve İstanbul'u terk etti. İşte "kirlendiğimi hissetmiştim" diyerek ardına bile bakmadan doğup büyüdüğü İstanbul'u da mesleğini de onun getirdiği kazancı da elinin tersiyle iten bir dönemin ünlü mankeni Merve İldeniz'in öyküsü...

80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

Kelimenin tam anlamıyla İstanbul'un göbeğinde yani Şişli'de büyümüştü İldeniz... Tam bir şehir çocuğuydu... Daha sonra adımını attığı parlak dünya da ona bir çok insanın hayal bile edemeyeceği olanakları sunuyordu.

80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

Ama ona göre "hayat neşeli bir maceraydı"... Tıpkı Peter Pan romanı gibi... İçinde hep sakladığı o büyümeyen çocuk da onunyol göstericisiydi. Ve kendi deyimiyle hep hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. Dışarıdan gelen tüm eleştirilerekulaklarını tıkayarak.

80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

Bir röportajında anlattığına göre 18 yaşına kadar "baba parasıyla" yaşadı İldeniz.. Ondan sonra da kendi parasını kazanmaya başladı. İstanbul dışında yaşama fikri de ilk kez 18 yaşında Bodrum'a gittiğinde kafasında şekillenmeye başladı.

80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

Bir röportajında ailesinin ona para kazanmak için çok çalışması gerektiğini söylediğini anlatmıştı İldeniz. "Ailem bizi buşekilde yönlendirdi. Onların söylediğini yaptım. Okulumu bitirdim bir mesleğim oldu. Sonra da hayallerimin peşinden koştum."

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