80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!
Türkiye'de mankenliğin henüz yeni yeni meslek olarak kabullenildiği bir dönemde podyumların gözdelerinden biri haline geldi. Dizilerde ve filmlerde oynadı. Başarısız bir evlilik yaptı. Yine mesleğini sürdürdü. Sonra dönemin en gözde fotoğrafçılarından biriyle evlendi. Bir kızı oldu ve sonra hayatının kararını verdi. Mesleğinin doruğundayken her şeyi geride bırakıp tası tarağı topladı ve İstanbul'u terk etti. Sabah Ankara'da defilede, akşam Paris'teydi. Merve İldeniz'i şimdilerde görenler tanıyamıyor...
18.09.2019 17:10
- Son Güncelleme: 18.09.2019 17:10
1980'ler Türkiye'sinin en güzel kadınlarından biriydi Merve İldeniz. Şimdi ise dağda yaşıyor. Mesleğinin doruğundayken her şeyi geride bırakıp tası tarağı topladı ve İstanbul'u terk etti. İşte "kirlendiğimi hissetmiştim" diyerek ardına bile bakmadan doğup büyüdüğü İstanbul'u da mesleğini de onun getirdiği kazancı da elinin tersiyle iten bir dönemin ünlü mankeni Merve İldeniz'in öyküsü...
DİĞER GALERİLER