80'lerin iddialı mankeniydi... Merve İldeniz bakın şimdilerde ne yapıyor!

Ama ona göre "hayat neşeli bir maceraydı"... Tıpkı Peter Pan romanı gibi... İçinde hep sakladığı o büyümeyen çocuk da onunyol göstericisiydi. Ve kendi deyimiyle hep hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. Dışarıdan gelen tüm eleştirilerekulaklarını tıkayarak.