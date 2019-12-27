80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! Detaylar şoke etti!

ONUR AKAY DA YAZDI!

Kendi internet sitesinde, "Çocuk Gelin 'Kaçak Gelin' Oldu!" başlıklı bir yazı yazan Onur Akay da yazısında "Meltem Miraloğlu, şimdi ise bir plan yaparak 80 yaşındaki eşi Patrick'in, Amerika'nın Illinois Eyaleti'nde bulunan evinden kaçtı ve 1 haftadır kayıp! Meltem, dedeye bir yalan söyleyerek ortadan kayboldu! Meltem Miraloğlu, eşi Patrick'e, Illinois Eyaleti'ne bağlı Şikago şehrinde teyzesinin olduğunu, teyzesinin yanına gideceğini, oradan da teyzesi ile Türkiye'ye gidip burnunu yaptıracağını söylemiş. Ancak Türkiye'ye gideceğim diyen Meltem'e güvenmeyen Patrick, Meltem gitmeden evlilik sözleşmesi imzalatmış ve birbirlerinden hiçbir şey istemediklerine dair imza atmışlar. Patrick daha sonra seni Şikago'ya ben bırakacağım demiş ama Meltem kabul etmemiş, taksiyle evden ayrılmış ve gidiş o gidiş. Bir daha Meltem'den haber alınamamış. Telefonla bile eşine ulaşamayan Patrick, en yakın arkadaşları ile üzgün bir şekilde dertleşip, Meltem'in evden kaçtığını söyleyince olay ortaya çıktı ve o bölgede dilden dile dolaşınca bana kadar geldi" ifadelerini kullandı.