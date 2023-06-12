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Haberler Magazin 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

Ünlü sanatçı Güllü 80 kilo vererek resmen iğne ipliğe dönüştü. Mide küçültme ameliyatıyla 40 kilo veren ünlü sanatçı diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! 4 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası geri kalan kiloları nasıl verdiği ortaya çıktı! İşte Güllü'nün zayıflama yöntemi...

takvim.com.tr
12.06.2023 14:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 14:07
80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

Şarkıcı Güllü verdiği kilolarla yeniden gündeme geldi. 80 kilo veren Güllü'nün mide küçültme ameliyatı olduğu biliniyor. İşte Güllü'nün zayıflama sırrı...

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80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu.

80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

Ameliyatın ardından geçirdiği trafik kazasıyla oldukça zor günler yaşayan sanatçı, 2 ay boyunca yatağa bağımlı olarak yaşadı.

80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

TARÇINLI SU

Güllü, tarçınlı su ve yeşil çay gibi toksin atmaya yardımcı olan içeceklerden de destek aldı.

80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...

TARÇINLI SU 1 HAFTADA KAÇ KİLO VERDİRİR?

Tarçınlı su düzenli tüketildiği takdirde sadece yağ yakmakla kalmıyor vücudumuzda yağ toplanmasını ve bu yağların kiloya dönüşmesini engelliyor.

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