80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi! 3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı...
Ünlü sanatçı Güllü 80 kilo vererek resmen iğne ipliğe dönüştü. Mide küçültme ameliyatıyla 40 kilo veren ünlü sanatçı diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! 4 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası geri kalan kiloları nasıl verdiği ortaya çıktı! İşte Güllü'nün zayıflama yöntemi...
12.06.2023 14:05 - Son Güncelleme: 12.06.2023 14:07
TARÇINLI SU
Güllü, tarçınlı su ve yeşil çay gibi toksin atmaya yardımcı olan içeceklerden de destek aldı.