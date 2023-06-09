8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci'den ilk açıklama! Bülent Şakrak'la boşanacaklardı ama bakın ne söyledi! ''Anlaşamadığımız nokta...''
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan kötü haber! 2 çocukları bulunan çiftin boşanacakları konuşuluyor. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncular iddiaya göre süredir evliliklerinde kriz yaşıyor. Terapiye gittiği ortaya çıkan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin aralarındaki problemi çözemediği ve boşanmaya karar verdiği iddia edilenler arasında. İkiliden merakla bir açıklama bekleniyordu. Ve beklenen ilk açıklama Ceyda Düvenci'den geldi. Suskunluğunu bozan 2 çocuk annesi bakın ne söyledi! ''Bu konuda...''
09.06.2023 18:27 - Son Güncelleme: 09.06.2023 18:35
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol alan ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Magazin dünyasının çok konuşulan çiftlerinden olan çift hakkında 'boşanma' iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girmiş ve Melisa Nur adında bir kız çocuğu doğurmuştur.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın bu mutlu evliliklerinden de Okan Ali adında bir çocukları dünyaya gelmiştir.