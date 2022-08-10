8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Petek Dinçöz düğün öncesi bombayı patlattı! Gözler nişanlısı Nida Büyükbayraktar’a çevrildi
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ile şarkıcılığı da ekleyen Petek Dinçöz, 'Okşa', 'Sandım Ki', 'Kısmetsizim' adlı şarkılarıyla bir dönem müzik listelerini alt üst etti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına otudu ve bu evlilikten İrfan Aslan adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Evlendikten sonra magazin gündeminden uzak bir yaşam sürdüren Dinçöz, geçen aylarda ise ayrılık kararı alarak Kodaloğlu'yla tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından oğlunun eğitimi için Miami'ye taşınan Dinçöz'ün adı bir süre Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anıldı. Ancak Dinçöz'ün gerçek aşkı geçen haftalarda ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Nida Büyükbayraktar nişanlandı. Şimdilerde düğün hazırlığında olan şarkıcı, nikah öncesi bombayı patlattı. Dinçöz, herkesi şaşkına çeviren bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...
10.08.2022 20:36 - Son Güncelleme: 10.08.2022 20:36
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda dereceye girerek ikinci oldu. Aynı zamanlarda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Dinçöz, 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçildi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına otudu ve bu evlilikten İrfan Aslan adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.