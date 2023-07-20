8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci iyileşmeye çalışıyor "Ben bu yılın başından beri..." Bülent Şakrak'la karşılıklı paylaşımlar...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini 15 dakikada, tek celsede bitirmişti. Boşanma sonrası sık sık "İyileşme" notlu paylaşımlar yapan Düvenci bu kez manidar bir paylaşım yaptı. Öte yandan Bülent Şakrak'ın da imalı paylaşımlar yapması dikkatlerden kaçmıyor.
20.07.2023 13:08 - Son Güncelleme: 20.07.2023 13:08
Geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak cephesinde sular bir türlü durulmuyor. Çiftten sosyal medyada karşılıklı paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, herkesin gıptayla baktığı 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine sosyal medyada verdiği cevap sonrası, boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıkmıştı.