8 yıllık evli olup ’hiç evlenmedim’ demişti! Esra Erol’un gözde gelin adayı Nevruz’un son haline bakın! Ne iş yaptığı merak ediliyordu..

2006 - 2014 yılları arasında F.T adlı kişi ile resmi bir evlilik yaptığı ortaya çıkan Nevruz'un formaliye evlilik savunması o dönem çok konuşulmuştu. "O benim erkek arkadaşımdı." diyen Nevruz, resmi nikah kıyıldığını ancak formalite bir evlilik olduğunu, kendisi için bir şey ifade etmediğini söylemişti.