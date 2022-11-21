8 yıllık evli olup 'hiç evlenmedim' demişti! Esra Erol'un gözde gelin adayı Nevruz'un son haline bakın! Ne iş yaptığı merak ediliyordu..
Bir dönem yayınlanan evlilik programlarında adlarını duyuran bir çok isim şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ancak Esra Erol'da tanınan Nevruz ise kayıplarda. Esra Erol'da Evlen Benimle programına damgasını vuran Nevruz'un son hali merak konusu oldu. Her defasında kendisinin hiç evlenmediğini söyleyen Nevruz'un 8 yıllık evliliği olduğu ortaya çıkmıştı. İşte detaylar...
Esra Erol'da Evlen Benimle programına damga vuran Nevruz halen bir çok kişi tarafından hatırlanıyor. 2013-2016 yılları arasında yayınlanan evlendirme programında "daha önce evlendin mi?" sorusuna "Hayır evlenmedim" diyerek yanıt veren Nevruz, gelinlikli fotoğrafının ortaya çıkması ile herkesi şoke etmişti.
2006 - 2014 yılları arasında F.T adlı kişi ile resmi bir evlilik yaptığı ortaya çıkan Nevruz'un formaliye evlilik savunması o dönem çok konuşulmuştu. "O benim erkek arkadaşımdı." diyen Nevruz, resmi nikah kıyıldığını ancak formalite bir evlilik olduğunu, kendisi için bir şey ifade etmediğini söylemişti.
DAMAT ADAYLARINDAN NELER İSTEMİŞTİ?
''Adaylarımın Nişantaşı, Etiler, Moda, Cihangir, 3.köprünün Ucundan gelmelerini İstiyorum!''
İlginç istekleri ile stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına sebep olan Nevruz hanım, "Ben kriterlerimi tam olarak söylemedim.