8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın meğer boyu kadar oğlu varmış! Son halini gören inanamadı! 13 yıl önce Ali Sunal’la çalışmıştı: ’’Ustam...’’

8 buçuk yıldır tedavi gören Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edildi.