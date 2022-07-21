8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın gözlerden uzak büyüyen oğluna bakın! Meğer yıllar önce Ali Sunal'ı ağlatmış! 13 yıl önce babasıyla çalışmıştı
Bir süredir komada olan ve evinde tedavi gören Kenan Işık'ın gözden uzak iki oğlu bulunuyor. 2017 yılında Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun Mu Var?" programına katılan küçük oğlu Mehmet Işık ünlü sunucuyu duygulandırmıştı. Kenan Işık'tan sonra oğluyla çalışıyor olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken duygusal anların yaşandığı programda izleyiciler de gözyaşlarına boğulmuştu. İşte Kenan Işık'ın son durumu, eşi ve çocukları...
8 yıl önce her zaman düzenli gittiği spor salonuna giren Kenan Işık salonun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. O günden sonra hiç bir şey eskisi gibi olmadı... Komaya giren Işık'a uzun süredir evinde tedavi ile bakılıyor. Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni olan Kenan Işık'tan 2014 yılından beri güzel bir haber bekleniyor.
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."
'VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR'
Öte yandan iki yıl önce Yüksel Altuğ, Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuş ve "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" demişti.
'BAKIŞLARIYLA ETRAFINDAKİLERİ TAKİP EDEBİLİYOR'
Aytuğ, sözlerine; "Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" diye devam etti.