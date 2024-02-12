8 yıl aynı yastığa baş koydular! Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un çocukları koca adam oldu! Kuzey ve Uzay'ı görenler: "Babayı bırak anneyi bile geçmiş..."

Magazinin öne çıkan isimlerinden ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturarak 8 yıl süren birlikteliklerini yaşadılar. Ancak çift, 2015 yılında anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı. Bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğulları dünyaya gelen çift, boşanmalarına rağmen çocukları için bir araya gelerek örnek bir anne-baba olarak görülüyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzey ve Uzay ise her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor.