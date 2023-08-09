8 aydır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerindeki o gerçek şaşırttı! Kimse bilmiyordu! Genç çiftin arasında meğer...

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Magazin dünyası sık sık Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkını konuşuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı yaklaşık 8 aydır birlikte. Dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü çift hakkındaki şaşırtan detay sosyal medyayı salladı. İtalya ve Yunanistan'ın ardından şimdilerde New York'ta tatil yapan çift ile ilgili o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...