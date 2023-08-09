8 aydır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerindeki o gerçek şaşırttı! Kimse bilmiyordu! Genç çiftin arasında meğer...

Magazin dünyası sık sık Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkını konuşuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı yaklaşık 8 aydır birlikte. Dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü çift hakkındaki şaşırtan detay sosyal medyayı salladı. İtalya ve Yunanistan'ın ardından şimdilerde New York'ta tatil yapan çift ile ilgili o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı geçtiğimiz Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte görüntü vermişti. "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" diyerek ilişkilerini açıklayan çift sosyal medya hesaplarından da birlikte paylaşımlar yapmaya başladı.
Çift ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.