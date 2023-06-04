8 ayda 20 kilo verme garantili Hatice Şendil diyeti! 39 yaşında iğne iplik gibi oldu! İşte şipşak yağlarınızı eritmenizin yolu
Son dönemde, kilo verme sürecini kolaylaştırdığı söylenen birçok diyetin adını sıklıkla duyuyoruz. Özellikle ünlü isimlerin hızlı bir şekilde kilo vermesi, kullandıkları diyet programlarının merak konusu haline gelmesine neden oluyor. Bu ünlüler arasında Hatice Şendil de dikkat çekiyor. Şendil 8 ayda 20 kilo birden verdi. İşte zayıflama sırrı haberimizde...
04.06.2023 22:27 - Son Güncelleme: 04.06.2023 22:27
8 ayda 20 kilo veren Hatice Şendil'in sırrı merak edilip araştırılıyor. 39 yaşındaki güzel oyuncu hem zerafetiyle hem de fiziğiyle oldukça dikkat çekiyor. Peki, Hatice Şendil'in zayıflama sırrı ne? İşte cevabı...
Oyuncu Hatice Şendil, anne olmanın getirdiği değişiklikleri ve doğum sonrası kilo verme yöntemlerini paylaştı.
Muhabirin "Kilo vermek için herhangi bir diyet yaptınız mı?" sorusuna Hatice Şendil, "Yapmadım. Uzun süredir zaten çok sağlıklı besleniyorum. Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Çok ağırlık antremanları yapıyorum, fazla spor yapıyorum. Kas kütlem çok arttı. O yüzden de böyle kilo vermek daha kolaylaştı." şeklinde yanıt verdi.