8 ayda 20 kilo verme garantili Hatice Şendil diyeti! 39 yaşında iğne iplik gibi oldu! İşte şipşak yağlarınızı eritmenizin yolu

Muhabirin "Kilo vermek için herhangi bir diyet yaptınız mı?" sorusuna Hatice Şendil, "Yapmadım. Uzun süredir zaten çok sağlıklı besleniyorum. Gluten, şeker zaten hiç kullanmıyorum. Çok ağırlık antremanları yapıyorum, fazla spor yapıyorum. Kas kütlem çok arttı. O yüzden de böyle kilo vermek daha kolaylaştı." şeklinde yanıt verdi.